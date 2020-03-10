Українці більше року переплачують за газ і опалення

Такий висновок випливає із заяви Антимонопольного комітету (АМКУ), оприлюдненого на сайті відомства, пише UBR.ua.

При цьому на повернення переплачених грошей навряд чи варто розраховувати.

2 березня Антимонопольний комітет почав розслідування про зловживання "Нафтогазом" монопольним становищем на ринку. З листопада 2018 року ціну для промисловості "Нафтогаз" встановлював вище тієї ціни, яка визначалася торгами на Українській енергетичній біржі. І саме до цієї ціни НАКу прив'язувалися і розцінки на газ для населення.

Таким чином, базова формула ціни для населення спиралася на ціну, яка за фактом виявилася дорожчою навіть імпортного європейського газу, якщо б його доставляли в Україну.

Махінації на ринку газовий монополіст продовжує і зараз, завищуючи ті ціни, які для українців, звиклих до чи наддорогим платіжками, здаються низькими. Так, згідно з дослідженням консалтингової компанії "Нафтогазбудинформатика" (НГБИ) та ціна за газ, яка за фактом прив'язана до імпортного паритету європейських хабів TTF/СП, на 200–400 грн/тис. куб м вище ціни, за якою "Нафтогаз" фактично купував газ на європейських ринках у січні.

Наприклад, за оцінкою НГБИ, у січні загальна вартість транспортування газу з Нідерландів до кордону України склала €2,8/МВт-год, тоді як "Нафтогаз" накинув на доставку €3,2/МВт-год, а середня ціна на TTF 1-22 січня повинна становити €11,5568/МВт-год, в той час як НАК виставив дорожче – €11,62/МВт-година. Таким чином, за підрахунками НГБИ, у січні ціна газу повинна була скласти 4 555 грн/тис. куб м, а не 4 650 грн/тис. куб м.

І це завищення тільки від тієї формули TTF, до якої зараз прив'язане ціноутворення для населення. За фактом ж, впевнені в консалтинговій компанії, вона взагалі не повинна визначатися імпортним паритетом, оскільки обсяги газу власного видобутку в Україні перевищує імпорт в 2 рази, і коштує він істотно дешевше. І в будь-якому випадку газ, докупленный в Європі, за фактом транспортується не з Нідерландів, а Словаччини, тобто транспортних витрат набагато менше, чим закладається в ціну для населення.

При цьому експерти одностайно сходяться у тому, що законодавство не допускає возвращенияпереплаты в принципі. Єдине, що можливо в найкращому випадку - це штраф "Нафтогазу" і перерахунок ціни на газ у майбутньому.

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