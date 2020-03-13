Курс валют в Україні 13 березня вирішить добити українців, показники в обмінниках здивують всіх
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
Так, за сто доларів доведеться віддати 2585,8 гривень (+23,4 грн). А ось ситуація з курсом євро буде відбуватися інакше – за сто купюр доведеться викласти 2905,4 (+0,41 грн)
Більш того, в регуляторі уточнили, що до середини минулого дня вартість долара становила 2580,86 гривень за банкноту.
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Раніше ми писали, що фінансово-економічна криза стає все більш реальним на тлі поширення коронавіруса, обвалу цін на нафту і, як наслідок, паніки на фінансових і фондових ринках.
Як це все може вплинути на ситуацію в Україні і зокрема на курсі долара, розповіли експерти.
У цілому, як каже екс-міністр економіки Віктор Суслов, криза, яка почалася, явно не піде на користь України. "Наша країна дуже сильно вплетена в систему світових відносин, і кожен світова фінансово-економічна криза боляче б'є по економіці. Останній раз таке було в 2008 році. Очевидно, так буде і цього разу".
Зазначається, що інвестори стали продавати українські держоблігації, а на отриману гривню скуповувати долар на міжбанку. Це вже призвело до того, що готівковий курс української гривні до американського долара до вечора 10 березня знизився у продажу до 26 грн.
Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.
Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.
Також Politeka писала, що курс валют зробить різкий стрибок, невтішний прогноз НБУ: до чого готуватися.