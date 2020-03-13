Українцям роз'яснили важливий момент щодо пенсій

Про це стало відомо з сюжету одного з українських телеканалів.

Відповідно до законодавства, підрахунок пенсійних виплат проводять з урахуванням трьох чинників: розмір середньої зарплати по країні, розмір індивідуальних внесків до Пенсійного фонду із зарплати і кількість страхового стажу.

Також відомо, що в Україні пенсійний вік для жінок зараз визначається залежно від дати їх народження. У 60 років жінки зможуть вийти на пенсію в 2021 році.

Право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

-Пільговий стаж. Такий стаж зараховується тим, хто працював на підприємствах протягом повного робочого дня і стикався з шкідливими і небезпечними умовами праці.

-Страховий стаж. Такий вид стажу представляється собою певний відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше мінімального страхового внеску.

-Спецстаж. Спеціальний стаж виглядає як сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії.

-Загальний (трудовий) стаж. Його підраховують відповідно до записів у трудовій книжці (до 1.01.2004 року).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 мільйонів українських пенсіонерів в 2020 році отримають індексовані пенсії. Підвищення пенсій буде здійснено протягом року, а почнеться робота в цьому напрямку вже з 1 квітня.

Пенсії повинні щорічно збільшуватися на 11 відсотків.

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