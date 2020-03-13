Українцям роз'яснили важливий момент щодо пенсій
Про це стало відомо з сюжету одного з українських телеканалів.
Відповідно до законодавства, підрахунок пенсійних виплат проводять з урахуванням трьох чинників: розмір середньої зарплати по країні, розмір індивідуальних внесків до Пенсійного фонду із зарплати і кількість страхового стажу.
Також відомо, що в Україні пенсійний вік для жінок зараз визначається залежно від дати їх народження. У 60 років жінки зможуть вийти на пенсію в 2021 році.
Нові зараження коронавірусом в Україні, термінове рішення Ради і атака долара – головне за ніч
Принцеса Діана, Мадонна та інші знаменитості, які змінили історію: топ фото
Пандемія коронавіруса, переполох в Україні і стрибок курсу долара – головне за ніч
Батьки школярів ополчилися проти російської мови в Одесі: "Змушують голосувати"
Право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
-Пільговий стаж. Такий стаж зараховується тим, хто працював на підприємствах протягом повного робочого дня і стикався з шкідливими і небезпечними умовами праці.
-Страховий стаж. Такий вид стажу представляється собою певний відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше мінімального страхового внеску.
-Спецстаж. Спеціальний стаж виглядає як сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії.
-Загальний (трудовий) стаж. Його підраховують відповідно до записів у трудовій книжці (до 1.01.2004 року).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 мільйонів українських пенсіонерів в 2020 році отримають індексовані пенсії. Підвищення пенсій буде здійснено протягом року, а почнеться робота в цьому напрямку вже з 1 квітня.
Пенсії повинні щорічно збільшуватися на 11 відсотків.
Нагадаємо, українцям розкрили правду про нові правила виходу на пенсію: "Не світить тим, хто...".
Як повідомляла Politeka, в уряді узялися за працюючих пенсіонерів: що буде з виплатами.
Також Politeka писала, що українцям підвищать пенсії до 18 тисяч: "отримають її лише...".