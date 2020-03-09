11 миллионов украинских пенсионеров в 2020 году таки получат индексированные пенсии

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

По ее словам, повышение пенсий будет осуществлено в течение года, а начнется работа в этом направлении уже с 1 апреля.

Она также добавила, что пенсии должны ежегодно увеличиваться на 11 процентов.

Что касается того, почему переиндексации пенсий не произошло с 1 марта, то в Минсоцполитики отметили: для многих людей это стало неожиданностью, поскольку повышенную пенсию украинцы привыкли получать именно в этот день. Правда, с 2017 года цифру 1 марта убрали, однако в ведомстве считают, что эту дату нужно вернуть.

Неравенство пенсионного обеспечения – одна из самых острых проблем в обществе.

«Между выплатами людей, которые пошли 2 года назад, и 20 – большая разница. Нам надо осовременивать их пенсии, потому что это несправедливо. Соответственно, и переиндексацию получать на разные суммы: один – две тысячи, другой – до ста гривен. Мы это скорректируем, подготовим программу», – заверила чиновница.

Ранее бывшая глава Минсоцполитики Юлия Соколовская также успокоила пенсионеров. По словам экс-профильного министра, плановую индексацию пенсий не отменяли, а перенесли на сентябрь 2020 года.

При этом она заявила, что к 2023 году средняя пенсия в Украине вырастет на 1200 грн, а некоторым категориям пенсионерам будут начислять еще более высокие выплаты. В первую очередь это коснется старейших украинцев и тех, у кого самые низкие доходы.

1 марта 2020 года Кабмин должен был проиндексировать более 10 млн пенсий украинцев. Повышенные выплаты обещали перечислить людям, которые ушли на отдых по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца или по выслуге лет.

На индексацию выплат могут не рассчитывать госслужащие, научные работники, те, кто получает максимальные пенсии и социальные пенсии, то есть не имеет трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (сейчас 1644 грн).

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