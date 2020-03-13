Украинцам разъяснили важный момент относительно пенсий

Об этом стало известно из сюжета одного из украинских телеканалов.

Согласно законодательству, подсчет пенсионных выплат проводят с учетом трех факторов: размер средней зарплаты по стране, размер индивидуальных взносов в Пенсионный фонд из зарплаты и количество страхового стажа.

Также известно, что в Украине пенсионный возраст для женщин сейчас определяется в зависимости от даты их рождения. В 60 лет женщины смогут выйти на пенсию в 2021 году.

Право на пенсию по возрасту имеют женщины 1961 года и старше после достижения ими такого возраста:

-Льготный стаж. Такой стаж засчитывается тем, кто работал на предприятиях в течение полного рабочего дня и сталкивался с вредными и опасными условиями работы.

-Страховой стаж. Такой вид стажа представляется собой некий отрезок времени, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно платились взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

-Спецстаж. Специальный стаж выглядит как суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на соответствующих видах работ, дающая право на досрочное назначение трудовой пенсии.

-Общий (трудовой) стаж. Его подсчитывают согласно записям в трудовой книжке (до 1.01.2004 года).

Напомним, ранее сообщалось, что 11 миллионов украинских пенсионеров в 2020 году получат индексированные пенсии. Повышение пенсий будет осуществлено в течение года, а начнется работа в этом направлении уже с 1 апреля.

Пенсии должны ежегодно увеличиваться на 11 процентов.

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