Курс валют в Україні 16 березня повалить громадян в шок, долар не залишить гривні жодного шансу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, сто доларів можна буде купити за 2608,9 гривень (+23,1 грн). А от євро навпаки – подешевшає. За сто банкнот доведеться викласти 2899,01 гривню (-6,39 грн).

Звернемо увагу, що аналітик Вадим Іосуб у своєму прогнозі стверджує, що курс долара подорожчає в обмінниках до 26,4 грн за банкноту.

«Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4-26,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,6 грн», - зазначив він.

Ці показники, на думку експерта, продовжать тенденцію минулого тижня – валюта подорожчала на всіх сегментах ринку на 4,5-6,7%.

Раніше ми повідомляли, що Курс долара до гривні може зрости до 30 гривень. Такий прогноз зробив аналітик Вадим Іосуб.

За його словами, такий курс може сформуватися через поширення коронавіруса по Україні та в світі.

"Може, теоретично, долар зрости до 30 гривень? Так, теоретично, може. Це буде залежати від зростання заражень вірусом у світі, в Україні, від тривалості і глибини фінансового шторму", - заявив він.

Крім того, експерт підкреслив, що курс долара залежить від ринку, попиту і пропозиції з боку населення і підприємств.

"НБУ своїми інтервенціями згладжує лише надмірні коливання курсу в окремі дні, як вгору, так і вниз. Але не НБУ визначає напрямок руху курсу, і те, наскільки вони будуть сильними, це робить ринок, в тому числі, і глобальний", - додав він.

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