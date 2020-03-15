Гривна закрепилась на новых позициях, но дальнейшая ее судьба неизвестна

Курс гривны в воскресенье, 15 марта, будет составлять 25,85 за одну единицу. Курс Евро будет 29,05 за одну единицу. Эти показатели сохранились с субботы, 14 марта. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Белорусский рубль теперь обходится в 10,94 гривны за одну единицу. А вот польский злотый остался на уровне 6,66 за одну единицу. Российский рубль на текущий момент оказался по цене 3,45 за 10 единиц.

Ранее мы сообщали, что Курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен. Такой прогноз сделал аналитик Вадим Иосуб.

По его словам, такой курс может сформироваться из-за распространения коронавируса по Украине и в мире.

"Может ли, теоретически, доллар вырасти до 30 гривен? Да, теоретически, может. Это будет зависеть от роста заражений вирусом в мире, в Украине, от продолжительности и глубины финансового шторма", - заявил он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что курс доллара зависит от рынка, спроса и предложения со стороны населения и предприятий.

"НБУ своими интервенциями сглаживает лишь чрезмерные колебания курса в отдельные дни, как вверх, так и вниз. Но не НБУ определяет направление движения курса, и то, насколько они будут сильными, это делает рынок, в том числе, и глобальный", - добавил он.

Сообщалось, что нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией привела к обвалу цен на нефть. Что это значит для Украины.

На данный момент Антимонопольный комитет говорит о том, что цены на топливо в нашей стране - завышены, поэтому сейчас тщательно исследуется рынок.

Стоит отметить, что на формирование цен на бензин влияет не только нефть, поэтому большого снижения его стоимости ждать не стоит.

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