Панедмия коронавіруса стала одним з каталізаторів нової світової економічної кризи, і Україну вона не омине

В українській економіці зараз спостерігається спад, передає "Інформатор".

Іноземні інвестори втрачають інтерес до українських ОВДП, які життєво необхідні для підтримки курсу долара і бюджету країни в цілому через паніку в світі. Рано чи пізно це призведе до того, що гривня різко втратить у ціні, початок чого вже можна помітити в обмінниках, де долар демонструє зростання курсу.

В ситуації, що насувається ситуації, яким потрібні гроші на купівлю житла чи авто, економісти радять брати гривневі кредити. Аналітики прогнозують подальше знецінення гривні, а це означає, що взятий зараз кредит у національній валюті обійдеться позичальнику дешевше, ніж тим, хто оформив його під час кризи або після неї.

Варто врахувати той факт, що під час кризи ставки за кредитами зростатимуть, оскільки таким чином кредитори намагаються уникнути ризиків, пов'язаних з невиплатою кредитів позичальниками. Підвищення відсоткової ставки дозволить їм отримати прибуток, що дасть змогу перекрити збитки від неповернутих кредитів.

Також експерти радять зараз купувати мобільні телефони, планшети, ноутбуки, фотоапарати, навушники і багато іншого, що експортується з-за кордону. При бажанні можна ризикнути і з вирішенням житлового питання. Зараз вартість електроніки та будматеріалів відносно невисока.

«Це обумовлено тим, що вартість долара, за який експортери купують за кордоном товар і привозять в Україну, була невисокою, а відповідно і підсумкова ціна товару у гривні була нижче. Те ж стосується вартості матеріалів, з яких будують житло. В умовах кризи ціна на іноземні товари стане вищою через зростання курсу долара, а деякі позиції можуть взагалі зникнути з обороту в зв'язку з зупинкою виробничих потужностей у Китаї, де збирають більшу частину техніки», – йдеться у матеріалі.

Раніше ми писали, що багато експертів сходяться на думці, що втрати від карантину будуть величезними, але якими саме, поки ніхто не знає. Так, директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін прогнозує, що за підсумками 2020 року ВВП України може скоротитися на 1-1,5%.

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Раніше Politeka писала, що Пальчевський терміново звернувся до українців: перша смерть від коронавіруса в Україні.

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