Курс валют в Україні 18 березня різко зміниться, долар і євро злетять з котушок і змусять гривню тремтіти

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

зокрема, офіційний курс долара до гривні сьогодні встановлений у наступному діапазоні: 2705,66 грн за сто доларів США (+53,17 гривень). Вчора за них довелося б віддати 2652,49 грн.

А ось за сто євро потрібно буде викласти 2972,71 гривню (+20,22 грн). Вчора їх можна було придбати за 2952,49 грн.

Також у Національному банку уточнили, що до середини минулого дня долар торгувався за курсом 27,0317 гривень за банкноту.

До цього ми писали, що Національний банк заявив, що останні дні із-за ситуації з коронавірусом в Україні виникли перебої з доставкою готівкових грошей в банки.

"В останні дні спостерігаємо ознаки дефіциту готівкової валюти в касах банків. Це викликано підвищенням попиту населення на готівкову валюту", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, наголошується, що на коррахунках банків зосереджено 8 млрд доларів безготівкової валюти.

"Клієнти можуть вільно переводити свою валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, а також конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але із-за припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються в Україну з затримкою. Враховуючи карантинні заходи, введені країнами світу та України, Нацбанк разом з банками вирішує зазначену проблему", - йдеться в повідомленні.

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