Курс валют в Україні 20 березня неприємно злетить, гривня здасть позиції по всіх фронтах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Національний регулятор встановив, що сто доларів можна буде купити за 2780,25 гривень (+23,4). Днем раніше валюта продавалася за 2726,85 гривень за сто банкнот.

Ще гірша ситуація буде і з курсом євро. Там валюта здолає психологічний бар'єр, досягнувши позначки 3009,34 грн за 100 банкнот (+29,98). Днем раніше валюта продавалася за 2979,36 грн.

Крім того, в Національному банку уточнили, що днем раніше до полудня вартість долара досягла 27,7955 грн за одну купюру.

До цього ми писали, що Національний банк заявив, що останні дні із-за ситуації з коронавірусом в Україні виникли перебої з доставкою готівкових грошей в банки.

"В останні дні спостерігаємо ознаки дефіциту готівкової валюти в касах банків. Це викликано підвищенням попиту населення на готівкову валюту", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, наголошується, що на коррахунках банків зосереджено 8 млрд доларів безготівкової валюти.

"Клієнти можуть вільно переводити свою валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, а також конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але із-за припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються в Україну з затримкою. Враховуючи карантинні заходи, введені країнами світу та України, Нацбанк разом з банками вирішує зазначену проблему", - йдеться в повідомленні.

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