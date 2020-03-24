Курс валют в Україні 24 березня спровокує справжню паніку, гривні влаштують масове побиття
Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.
зокрема, сто доларів національний регулятор встановив на рівні 2811,26 гривень (+37,4). А курс євро Національний банк встановить в наступному діапазоні: 3024,63 грн за 100 банкнот (+61,04).
Також у Національному банку розповіли, що до полудня минулого дня долар торгувався за курсом 28,1333 за одну банкноту.
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Такий прогноз дав аналітик Альпарі Вадим Иосуб. Він очікує, що долар до гривні на міжбанку може торгуватися близько 27,7-27,8 гривні.
Експерт зазначив, що за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку
Попит/пропозиція долара на міжбанку зросли з 26,19/26,22 до 27,40/27,50 (+4,6%/+4,9%). А середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,02/26,66 до 27,41/28,31 (+5,3%/+6,2%).
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