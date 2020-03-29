Курс валют в Україні 29 березня здивує всіх, долар і євро буквально застигне на місці перед новим подорожчанням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, сто доларів будуть торгуватися за курсом 2813,81 гривню. А сто євро за 3086,33 гривні.

Проте вже 30 березня, в понеділок, ситуація зміниться: сто доларів будуть торгуватися за 2818,30 гривень (+4,49), а сто євро за 3090,27 грн (+3,94).

Уточнимо, що даний курс валют є абсолютним рекордом спочатку цього року. Попередній рекорд був зафіксований 27 березня – 2813,81 грн за сто американських «вічнозелених».

До цього ми писали, що Україну чекає важкий час, це стосується і курсу валют, та економіки вцілому. Ттакое думку озвучив аналітик Дмитро Снєгирьов для Politeka on-line. Крім того, він розповів, що чекає українську економіку після карантину і який буде курс валют (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Утримати гривню в ручному управлінні не вдалося, а на підтримання штучного курсу гривні спалили 1 млрд золотовалютних запасів. Я б не хотів давати пессиминистичных прогнозів, але на мою думку, реальний курс валют виглядає так - 30 гривень за американський долар", - зазначив експерт.

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