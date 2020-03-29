Курс валют в Украине 29 марта удивит всех, доллар и евро буквально застынет на месте перед новым подорожанием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, сто долларов будут торговаться по курсу 2813,81 гривну. А сто евро по 3086,33 гривны.

Однако уже 30 марта, в понедельник, ситуация изменится: сто долларов будут торговаться по 2818,30 гривен (+4,49), а сто евро по 3090,27 грн (+3,94).

Уточним, что данный курс валют является абсолютным рекордом сначала этого года. Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 марта – 2813,81 грн за сто американских «вечнозеленых».

До этого мы писали, что Украину ждет тяжелое время, это касается и курса валют, и экономики вцелом. Ттакое мнение озвучил аналитик Дмитрий Снегирев для Politeka on-line. Кроме того, он рассказал, что ждет украинскую экономику после карантина и какой будет курс валют (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Удержать гривну в ручном управлении не удалось, а на поддержание искуственного курса гривны сожгли 1 млрд золотовалютных запасов. Я бы не хотел давать пессиминистичных прогнозов, но по моему мнению, реальный курс валют выглядит так - 30 гривен за американский доллар", - отметил эксперт.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Как сообщала Politeka, доллар и евро добили гривну, новые цифры в обменниках поражают.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о последствиях коронавируса: "тяжелый удар по карману и..."