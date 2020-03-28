Курс валют в Украине 28 марта удивит всех на рынке, доллар резко остановит наступление на гривну

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, по состоянию на сегодня, сто долларов можно будет купить за 2818,3 грн. Аналогичным показатель был и днем ранее, 27 марта.

А вот курс евро немного изменится: валюта Еврозоны подорожает на несколько гривен: 3090,27 за сто банкнот (+3,94 грн).

Тем не менее в национально регуляторе уточнили, что днем ранее, 27 марта, курс гривны к доллару был на уровне 28,232 грн за одну купюру.

До этого мы писали, что Украину ждет тяжелое время, это касается и курса валют, и экономики вцелом. Ттакое мнение озвучил аналитик Дмитрий Снегирев для Politeka on-line. Кроме того, он рассказал, что ждет украинскую экономику после карантина и какой будет курс валют (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Удержать гривну в ручном управлении не удалось, а на поддержание искуственного курса гривны сожгли 1 млрд золотовалютных запасов. Я бы не хотел давать пессиминистичных прогнозов, но по моему мнению, реальный курс валют выглядит так - 30 гривен за американский доллар", - отметил эксперт.

Кроме того, он сделал предположение, что Украину ждет падение ВВП не на 4%, как об этом твердят многие эксперты, а еще выше. Также он раскритиковал правительство Украины из-за обещания пенсионерам, которые на сегодняшний день совсем не подкреплено экономическими рычагами.

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