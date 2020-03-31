Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі

За ухвалення документа проголосували 259 нардепів.

"Я ставлю на голосування про прийняття в другому читанні і в цілому з техніко-юридичними правками, з урахуванням всіх поправок в додатковій таблиці... Прошу підтримати і проголосувати. За - 259. Рішення прийнято", - заявив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

За проголосували 259 парламентаріїв, проти - 24, утрималися - 3, не голосували - 29.

Так, фракція "Слуга народу" віддала 206 голосів, "Європейська солідарність" - 23 голоси, "Голос" - 13, депутатська група "Довіра" - 12 і 5 голосів від позафракційних. При цьому фракції ОПЗЖ, "Батьківщина" і депутатська група "За майбутнє" не підтримали прийняття закону.

Перед цим на засіданні Ради президент Володимир Зеленський взяв слово і заявив про важливість відкриття ринку землі та прийняття так званого "антиколомойского" закону для того, щоб Україна отримала допомогу від МВФ. При цьому в соцмережах і політичних телеграм-каналах відзначили, що президент у своїй промові "мало не плакав".

Згідно оновленої версії документа, з другого півріччя 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.

Відкриття ринку землі було одним з вимог продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Відзначимо, в перші два роки буде діяти обмеження на купівлю землі – не більше 100 га в одні руки.

З 2023 року обмеження складе до 10 тис. га в одні руки, як передбачено нинішнім проектом.

Також у перші два роки буде діяти заборона на продаж державної землі.

Нагадаємо, як відомо, Зеленському не вистачало голосів за скандальні закони для отримання нового кредиту МВФ. Почалися торги, які, за словами інсайдерів, крім іншого, призвели до розколу в "слузі народу". У свою чергу скандальний блогер Анатолій Шарій зазначав, що Зеленському довелося в ступити в змову з Порошенком, щоб Рада прийняла закон про ринок землі і так званий "антиколомойський" закон – закон Про банки.

"ОПЗЖ з голосування зістрибнули, Тимошенко теж зрозуміла, що це супер-зашквар. Отже, хлопці слуги МВФ зганьбилися, але у них нічого не вийшло. Не виходить поки що. Тільки ЄС ("Європейська Солідарність" - прим.ред.) і смердючий Голос - з ними...."- писав раніше Шарій на своїй сторінці в Facebook.

Водночас у телеграм-каналі "Легітимний" повідомили, що рухає Петром Порошенком.

"Задумка Петра Олексійовича і його політтехнологів дуже проста, він зараз підіграє Зеленському, тим самим виграє собі ситуативний «імунітет». Порошенку треба "час", щоб утриматися в "грі". Порошенко розуміє, що рейтинг Слуги народу буде катастрофічно падати, а непопулярні рішення «вб'ють рейтинг» Зеленського. Почекавши час і зберігши активи і "обличчя", Порошенко завдасть Зеленському удару в спину і відправить його "в історію", як слабкого Президента. Повірте, "соросята" допоможуть. Петро Олексійович не перестав вважати себе Президентом, а Зеленського вважає випадковим непорозумінням.

У підсумку більшість країни буде знову розчарована і або взагалі не прийдуть на вибори, або їхні голоси розтечуться по десятку «порожніх кандидатів», а ось аудиторія Петра Олексійовича «залізна». Ось таку стратегію переслідують політтехнологи Петра Олексійовича. У них поки все складається "вдало", торги і "гра" триває.

Ситуацію прокоментував лідер Національного корпусу Андрій Білецький:

"Коаліція «Слуг», Порошенка і «Голосу». Порушивши Закон і плюнувши на позицію більшості українців. Просто президенту дуже горів транш від МВФ.

Але принятий щойно законопроект глобально відрізняється від першого читання. Заборона на продаж іноземцям без референдуму. Не продається державна і комунальна земля. Принаймні 4 роки не продається юр. особам і більше ніж по 100 га в одні руки. Планували розпродавати від 10 до 500 тисяч гектарів і зменшили до 100, що навпаки є замалою цифрою для успішного ринку. За світовою практикою основа аграрного сектору — малі і середні фермерські господарства, які обробляють 300-500 гектарів. Саме такими були пропозиції аграріїв та Національного Корпусу. Але конструктив — це не про команду президента. Їм горить транш. Проголосуйте хоч щось.

Те, що вони приняли сьогодні — злочин перед державою і доказ зовнішнього управління країною. А змінений закон — заслуга вулиці і суспільного тиску. Аграріїв, ветеранів, патріотів, які виходили проти розпродажу землі, за нормальні умови для ринку. Від автопробігів під Радою до перекриття трас. Без цього «Слуги» протягнули б закон у початковому вигляді. І вже від завтрашнього дня ми б мали земельний аукціон з підставними фірмами і сотнями тисяч гектарів в одних руках.

Президент Зеленський завтра прокинеться в обіймах траншу. І остаточно втративши довіру українців до себе і своєї команди. Слуги МВФ і західних гаманців. Тепер офіційно".

Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.

Як повідомляла Politeka, Україна не залишиться без грошей МВФ: дата і деталі отримання траншу.

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