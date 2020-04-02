Курс валют в Україні 2 квітня неприємно шокує, долар і євро змусять гривню здати позиції

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, регулятор встановив вартість долара на рівні 27,7538 грн (+0,1249). Аналогічна ситуація і з курсом євро – він буде торгуватися за 30,3238 (+0,0674).

Крім того, в Національному банку розповіли, що днем раніше вартість долара становила 27,7871 грн.

До цього ми писали про те, що пандемія коронавіруса стала одним з каталізаторів нового світового економічного кризи, і Україну він не мине.

В українській економіці зараз спостерігається спад, іноземні інвестори втрачають інтерес до українських ОВДП, які життєво необхідні для підтримки курсу долара і бюджету країни в цілому із-за тієї ж паніки в світі. Рано чи пізно це призведе до того, що гривня різко втратить у ціні, початок чого вже можна помітити в обмінниках, де долар демонструє зростання курсу.

В насувається ситуації українцям, яким потрібні гроші на купівлю житла чи авто, економісти радять брати гривневі кредити. Аналітики прогнозують подальше знецінення гривні, а це означає, що взятий зараз кредит у національній валюті обійдеться позичальникові дешевше, ніж тим, хто оформив його під час кризи або після нього.

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