Курс долара в Україні різко зросте

Такий прогноз зробив відомий екстрасенс і політолог Сабухі Іманов, передає «Обезреватель».

Наголошується, що економіку України чекають важкі часи, що позначиться і на курсі валюти.

"Долар сильно підніметься", - заявив екстрасенс.

При цьому він зазначив, що падіння гривні може бути рекордним.

"Більше 50 (гривень за долар, - ред.). Потім назад практично немає шансів повернутися. Так що, поки нам нічого хорошого не чекати. Хоча буде хороше. Але набагато пізніше", - сказав Іманов.

Раніше повідомлялося, що пандемія стала одним з каталізаторів нового світового економічного кризи, і Україну він не мине.

В українській економіці зараз спостерігається спад, іноземні інвестори втрачають інтерес до українських ОВДП, які життєво необхідні для підтримки курсу долара і бюджету країни в цілому із-за тієї ж паніки в світі. Рано чи пізно це призведе до того, що гривня різко втратить у ціні, початок чого вже можна помітити в обмінниках, де долар демонструє зростання курсу.

В насувається ситуації українцям, яким потрібні гроші на купівлю житла чи авто, економісти радять брати гривневі кредити.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за епідемії: такого не було з 2009 року.

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