Курс доллара в Украине резко вырастет
Такой прогноз сделал известный экстрасенс и политолог Сабухи Иманов, передает «Обезреватель».
Отмечается, что экономику Украины ждут тяжелые времена, что скажется и на курсе валюты.
"Доллар сильно поднимется", - заявил экстрасенс.
При этом он отметил, что падение гривны может быть рекордным.
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"Больше 50 (гривен за доллар, - ред.). Потом обратно практически нет шансов вернуться. Так что, пока нам ничего хорошего не ждать. Хотя будет хорошее. Но намного позже", - сказал Иманов.
Ранее сообщалось, что пандемия стала одним из катализаторов нового мирового экономического кризиса, и Украину он не минует.
В украинской экономике сейчас наблюдается спад, иностранные инвесторы теряют интерес к украинским ОВГЗ, которые жизненно необходимы для поддержания курса доллара и бюджета страны в целом из-за той же паники в мире. Рано или поздно это приведет к тому, что гривна резко потеряет в цене, начало чего уже можно заметить в обменниках, где доллар демонстрирует рост курса.
В надвигающейся ситуации украинцам, которым нужны деньги на покупку жилья или авто, экономисты советуют брать гривневые кредиты.
Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за эпидемии: такого не было с 2009 года.
Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.
Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.