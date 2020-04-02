Карантин через коронавірус в першу чергу вдаривпо українському бізнесу, і у разі його продовження підприємцям доведеться, м'яко кажучи, непросто

Лише місяць здатні протриматися 51% підприємств в Україні, свідчить опитування, проведене Союзом українських підприємців.

Близько 60% підприємців, які взяли участь в опитуванні, продовжують роботу. Це, в основному, власники великого і середнього бізнесу. 29% опитаних підприємців, представників мікробізнесу, припинили діяльність.

В умовах карантину кожен четвертий бізнес може протягнути два-три місяці і не збанкрутувати.

Повністю закрили свою справу шість відсотків підприємців (мікро - і малий бізнес). Працювати тривалий час у сформованій ситуації зможуть лише три відсотки опитаних респондентів, і то за умови орендних канікул, віддаленого доступу для співробітників і перегляду бізнес-моделі.

42% опитаних підприємців переважно негативно ставляться до продовження карантину через поширення пандемії до 24 квітня, а виправданим його вважає лише кожен четвертий. Поки не визначилися з думкою 30% власників бізнесу.

Майже половина опитаних, а точніше 48%, вважають необхідним послабити карантин і залишити обмеження лише для груп ризику (пенсіонерів та людей зі слабким імунітетом). Ще 33% висловилися за індивідуальний підхід до конкретної території.

Повне припинення карантину очікує лише 1% опитаних.

Кожен третій власник бізнесу, знову ж таки, переважно мікро-, з початку карантину втратив до 90-100% своїх доходів. Їм довелося також звільнити до половини штату співробітників.

У власників малого та середнього бізнесу доходи впали на 25-50% із звільненням штату на 20-25%, а великі підприємства втратили 10-25% прибутку. Скорочення штату планується на чверть до кінця карантину.

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