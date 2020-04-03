Курс валют в Україні 3 квітня спровокує справжню паніку на ринку, гривня викладе жорстокий урок долару і євро

Як повідомляє Politeka, про це свідчать дані Національного банку України.

Так, якщо вчора долар торгувався по 2775,38 за сто банкнот, то зараз цей показник буде на рівні 2759,62 грн (-15,76).

Аналогічною ситуація буде і з цифрами, які будуть стосуватися курсу євро: вчора вони торгувалися за 3032,38 грн за сто купюр, то сьогодні вже по 3008,12 грн (-24,26 грн).

Крім того, за даними НБУ, до середини минулого дня американський «вічнозелений» торгувався за 27,6249 гривень.

Як повідомлялося раніше, курс долара в Україні різко зросте. Такий прогноз зробив відомий екстрасенс і політолог Сабухі Іманов.

Наголошується, що економіку України чекають важкі часи, що позначиться і на курсі валюти.

"Долар сильно підніметься", - заявив екстрасенс.

При цьому він зазначив, що падіння гривні може бути рекордним.

"Більше 50 (гривень за долар, - ред.). Потім назад практично немає шансів повернутися. Так що, поки нам нічого доброго не чекати. Хоча буде добре. Але набагато пізніше", - сказав Іманов.

Раніше повідомлялося, що пандемія стала одним з каталізаторів нового світового економічного кризи, і Україну він не мине.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за епідемії: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

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