Курс валют в Украине 3 апреля спровоцирует настоящую панику на рынке, гривна преподаст жестокий урок доллару и евро

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Так, если вчера доллар торговался по 2775,38 за сто банкнот, то сейчас этот показатель будет на уровне 2759,62 грн (-15,76).

Аналогичной ситуация будет и с цифрами, которые будут касаться курса евро: вчера они торговались по 3032,38 грн за сто купюр, то сегодня уже по 3008,12 грн (-24,26 грн).

Кроме того, по данным НБУ, к средине прошлого дня американский «вечнозеленый» торговался по 27,6249 гривен.

Как сообщалось ранее, курс доллара в Украине резко вырастет. Такой прогноз сделал известный экстрасенс и политолог Сабухи Иманов.

Отмечается, что экономику Украины ждут тяжелые времена, что скажется и на курсе валюты.

"Доллар сильно поднимется", - заявил экстрасенс.

При этом он отметил, что падение гривны может быть рекордным.

"Больше 50 (гривен за доллар, - ред.). Потом обратно практически нет шансов вернуться. Так что, пока нам ничего хорошего не ждать. Хотя будет хорошее. Но намного позже", - сказал Иманов.

Ранее сообщалось, что пандемия стала одним из катализаторов нового мирового экономического кризиса, и Украину он не минует.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за эпидемии: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.