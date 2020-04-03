Курс валют в Украине 3 апреля спровоцирует настоящую панику на рынке, гривна преподаст жестокий урок доллару и евро
Как сообщает Politeka, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Так, если вчера доллар торговался по 2775,38 за сто банкнот, то сейчас этот показатель будет на уровне 2759,62 грн (-15,76).
Аналогичной ситуация будет и с цифрами, которые будут касаться курса евро: вчера они торговались по 3032,38 грн за сто купюр, то сегодня уже по 3008,12 грн (-24,26 грн).
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Кроме того, по данным НБУ, к средине прошлого дня американский «вечнозеленый» торговался по 27,6249 гривен.
Как сообщалось ранее, курс доллара в Украине резко вырастет. Такой прогноз сделал известный экстрасенс и политолог Сабухи Иманов.
Отмечается, что экономику Украины ждут тяжелые времена, что скажется и на курсе валюты.
"Доллар сильно поднимется", - заявил экстрасенс.
При этом он отметил, что падение гривны может быть рекордным.
"Больше 50 (гривен за доллар, - ред.). Потом обратно практически нет шансов вернуться. Так что, пока нам ничего хорошего не ждать. Хотя будет хорошее. Но намного позже", - сказал Иманов.
Ранее сообщалось, что пандемия стала одним из катализаторов нового мирового экономического кризиса, и Украину он не минует.
Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за эпидемии: такого не было с 2009 года.
Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.
Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.