Україна домоглася збільшення допомоги від МВФ з 5 до 8 мільярдів доларів, а також виконала умови МВФ з прийняттям законів про землю і банках

Згідно з домовленістю, після підписання програми допомоги від МВФ, Україна може розраховувати вже в травні на перший транш у розмірі 2 млрд доларів. Про це повідомив в ефірі "Прямого" президент Володимир Зеленський. За його інформацією, перший транш має надійти протягом 15 днів.

На думку деяких економічних аналітиків, є велика ймовірність того, що Україна може не дочекатися кредиту від МВФ і Світового банку. І цьому є кілька причин. Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров пояснив нюанси:

"Судіть самі. Щоб все-таки отримати кредит від СБ, наші законодавці ще повинні: по-перше, збільшити дозволену до приватизації площу земельної ділянки. По-друге, допустити до купівлі землі юридичних осіб. По-третє, найобурливіше – припинити видачу громадянам України безоплатно земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства", - зазначив експерт.

Також економіст підкреслив, що МВФ не дасть кредитні мільярди, якщо у другому читанні не буде прийнятий так званий "антиколомойский закон".

"А в найближчій перспективі це навряд чи вдасться зробити народним депутатам від фракції "СН", т. к. в Раді вже зареєстровано до 5000 поправок, які ще навіть не було розглянуто в профільному комітеті, - додав Гончаров. - Готуємося до дефолту в найтяжчих умовах пандемії? І сперечатися тут нема чого, Україна вже не в фокусі міжнародного порядку денному Заходу".

Разом з тим, вже в травні Україні належить виплатити близько 2 млрд доларів за зовнішніми боргами.

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