Кабінет міністрів і президент України Володимир Зеленський придумали, як українцям отримати більше грошей під час карантину

Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава МВС Арсен Аваков, передає Politeka.net.

зокрема, уряд підготував рішення для громадян, які втратили роботу під час карантину. Вони зможуть отримати допомогу по безробіттю безпосередньо через Центи зайнятості. У цій сфері готуються нововведення, які скоро внесуть у Верховну Раду.

Згідно з проектом, гроші безробітним, постраждалим через заборон, почнуть виплачувати з першого дня подання заяви за спрощеною процедурою. Крім того, зажадати виплати можна онлайн - співробітники служби проведуть консультації по телефону.

Міністр також розповів, скільки саме зможуть отримувати безробітні. Деяким виплатять до 8 тисяч гривень:

Мінімальна, "гола" сума зараз 650 грн/міс. Але реально з урахуванням страхового стажу та інших факторів реальна мінімальна виплата складе близько 1800 грн/міс. Максимум 8408 грн/міс".

Точну суму допомоги будуть розраховувати фахівці Центру зайнятості, враховуючи дані конкретного українця. Всю інформацію вони повідомлять по телефону.

Раніше стало відомо, що безробітним будуть нараховувати субсидію під час карантину. На неї можуть претендувати українці, які були звільнені з роботи в період карантину, в згідно із пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України та зареєструвалися у Центрі зайнятості у статусі безробітних.

Нагадаємо, Аваков анонсував закінчення карантину і назвав нові терміни: «Як мінімум…».

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