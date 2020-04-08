Пенсионеры старше 80 лет уже начали получать первые компенсации

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ПФУ, передает Politeka.net.

Сообщается, что фонд начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет в размере до 500 гривень после того, как были перечислены выплаты работающим льготникам.

"Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 01.04.2020 № 251" Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" с 1 апреля 2020 пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ​​ежемесячная компенсационная выплату в размере до 500 гривень, компенсационную выплату будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9205 гривень. В то же время, после установки такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера", - сказано в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также подчеркнули, что выплата компенсации за апрель стартовала вчера, 7 апреля, тем пенсионерам, у кого дата выплаты до 7 числа включительно. Другие льгонтики старше 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за текущий месяц.

В ПФУ добавили, что пенсии поступят получателям на счета в соответствующих банках или будут доставлены почтальонами "Укрпошты" домой.

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