Курс валют в Україні 12 квітня здивує всіх, долар і євро візьмуть «перепочинок» поки гривня збереться з силами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Національний банк України.

На ринку сьогодні сто доларів обійдуться в 2725,98 грн. А вже в перший день робочого тижня валюта подешевшає до 2720,22 грн (-5,73).

Схожа ситуація буде і з курсом євро: купюра в сто євро обійдеться вам в 2963,82 грн, а вже в понеділок вона опуститься до 2956,06 грн (-7,76).

Як повідомлялося раніше, гривня може втратити позиції, а курс валют буде залежати від депутатів. Такий прогноз на наступний тиждень озвучили експерти.

Експерти запевняють, що стан справ на валютному ринку будуть залежати від того, як швидко депутати приступлять до розгляду поправок до закону про заборону ренаціоналізації банків і від того, скільки валюти продасть з резервів НБУ, щоб стримати падіння гривні.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, долар і гривню чекають "гойдалки" в найближчі дні.

"Але це будуть ситуативні зміни. В цілому повториться тренд тижня, що минає, коли курс буде "ходити" вгору-вниз в коридорі 27-28 грн/долар", - зазначив він.

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