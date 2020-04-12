Курс валют в Украине 12 апреля удивит всех, доллар и евро возьмут «передышку» пока гривна соберется с силами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Национальный банк Украины.

На рынке сегодня сто долларов обойдутся в 2725,98 грн. А уже в первый день рабочей недели валюта подешевеет до 2720,22 грн (-5,73).

Похожая ситуация будет и с курсом евро: купюра в сто евро обойдется вам в 2963,82 грн, а уже в понедельник она опустится до 2956,06 грн (-7,76).

Как сообщалось ранее, гривна может потерять позиции, а курс валют будет зависеть от депутатов. Такой прогноз на следующую неделю озвучили эксперты.

Эксперты уверяют, что положение дел на валютном рынке будут зависеть от того, как быстро депутаты приступят к рассмотрению правок к закону о запрете ренационализации банков и от того, сколько валюты продаст из резервов НБУ, дабы сдержать падение гривны.

По словах президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, доллар и гривну ждут "качели" в ближайшие дни.

"Но это будут ситуативные изменения. В целом повторится тренд уходящей недели, когда курс будет "ходить" вверх-вниз в коридоре 27-28 грн/доллар", - отметил он.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.