Ціни на продукти в Україні продовжують змінюватися

Так, за останній тиждень подешевшали картопля, морква і капуста. Зокрема зараз оптові ціни на картоплю опустилися до 7-10 грн/кг ($0,26-0,37/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Основною причиною такої ситуації UBR.ua називає збільшення пропозиції імпортної картоплі. Оператори оптових компаній розповіли, що зараз на українському ринку пропонується якісний торішній картопля білоруського виробництва. При цьому цікаво відзначити, що ціни на нього не відрізняються від вітчизняного.

При цьому в ситуації з капустою – попит на неї падає щодня. Зараз його стабільно відвантажують тільки фермери, які мають контракти з роздрібними мережами.

Виробники продають білокачанну капусту за ціною 3-4 грн/кг ($0,11-0,15/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Відзначається, що фермери поспішають розпродати запаси минулорічної капусти до того, як масово почне надходити в продаж капуста нового врожаю.

Що стосується моркви, то, незважаючи на обмежену пропозицію на ринку, ціни на неї знову почали опускатися. За тиждень вона подешевшала в середньому на 11%. Сьогодні господарства пропонують її за ціною 3-4 грн/кг ($0,11-0,15/кг).

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