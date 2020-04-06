Цены на продукты питания заметно изменились в Украине за неделю

Об этом говорится в еженедельном экономическом обзоре Национального банка.

В НБУ отмечают, что рост цен на мясо и овощи можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения, в связи с чем мелкие хозяйства не смогли поставить свою продукцию.

Из-за повышенного спроса подорожали гречневая крупа и туалетная бумага, которые называют индикаторами кризиса, а также чеснок, лук и лимоны. На рост цен повлияла и девальвация гривны (лимоны и чеснок в Украину в основном завозят из-за границы).

Под давлением спроса и ослабления нацвалюты дорожают лекарственные препараты, а вот рост цен на услуги, наоборот, сдерживается ограниченным спросом на них.

Кроме того, в обзоре НБУ отмечается, что стоимость топлива продолжает снижаться под влиянием падения мировых цен за избыточного предложения и низкого спроса.

Ранее сообщалось, что руководитель Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр прогнозирует, что повышение супермаркетами цен на продукты в период карантина – игра с огнем, которая ничем хорошим не закончится.

По словам криминолога, после последнего похода в магазин чек за традиционный набор продуктов вырос в полтора раза.

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