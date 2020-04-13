Цены на продукты в Украине продолжают изменяться

Так, за последнюю неделю подешевели картофель, морковь и капуста. В частности сейчас оптовые цены на картофель опустились до 7-10 грн/кг ($0,26-0,37/кг), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Основной причиной такой ситуации UBR.ua называет увеличение предложения импортной картошки. Операторы оптовых компаний рассказали, что сейчас на украинском рынке предлагается качественный прошлогодний картофель белорусского производства. При этом, интересно отметить, что цены на него не отличаются от отечественного.

При этом в ситуации с капустой – спрос на нее падает ежедневно. Сейчас его стабильно отгружают только фермеры, имеющие контракты с розничными сетями.

Производители продают белокочанную капусту по цене 3-4 грн/кг ($0,11-0,15/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели. Отмечается, что фермеры спешат распродать запасы прошлогодней капусты до того, как массово начнет поступать в продажу капуста нового урожая.

Что касается моркови, то, несмотря на ограниченное предложение на рынке, цены на нее снова начали опускаться. За неделю она подешевела в среднем на 11%. Сегодня хозяйства предлагают ее по цене 3-4 грн/кг ($0,11-0,15/кг).

Напомним, незаменимый продукт полностью исчезнет в Украине, запастись не успеют: к чему готовиться.

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