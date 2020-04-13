Перерахунок пенсій українцям повинні провести в травні 2020 року

Як йдеться в постанові уряду № 251, виплати будуть проіндексовані з застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати в розмірі 1,11

Таким чином, пенсія українців повинна стати більше, як мінімум на 100 гривень.

При цьому, наголошується, що якщо розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії, буде менше 100 гривень, встановлюється доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

У той же час, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, не досягає 2100 гривень, буде надана доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні вже стартували виплати надбавок до пенсій. Так, Пенсійний фонд розпочав виплату компенсації до пенсії за квітень пенсіонерам старше 80 років. Вони можуть отримати до 500 гривень. Були перераховані виплати працюючим пільговикам.

Зазначимо, виплачувати компенсації за квітень почали 7 квітня тим пенсіонерам, у кого дата виплати до 7 числа включно. Інші льгонтики старше 80 років отримають додаткові гроші тоді, коли їм предет пенсія за поточний місяць.

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