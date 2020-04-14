У зв'язку з карантином в Україні зросло число безробітних
Тому в Державному центрі зайнятості зробили деякі зміни.
Так, тепер діє спрощена система подачі документів необхідно заповнити тільки дві заяви - про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю.
Передати заяви можна двома способами, як і раніше, або по електронній пошті, або залишити у спеціальній скриньці для кореспонденції безпосередньо в самому центрі.
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Заяви електронною поштою (Електронні скриньки центрів зайнятості можна дізнатися тут)
Заяву потрібно написати власноруч за зразком, а потім сфотографувати або відсканувати їх, і відправити на email центру зайнятості, де ви плануєте перебувати на обліку. Важливо! В темі листа вкажіть ваше прізвище, ім'я, по батькові.
Якщо ж технічна можливість, заяву можна роздрукувати та заповнити.
Заяви через скриньки для кореспонденції в центрі зайнятості
Заяву можна завантажити на сайті центру зайнятості, роздрукувати та заповнити їх вдома. Далі їх потрібно скласти в конверт або соедить іншим доступним способом.
Заповнити заяви можна безпосередньо біля урни в центрі зайнятості. При цьому там знадобляться ваші паспортні дані, номер ідентифікаційного коду, дані про освіту та попередньої трудової діяльності, тому візьміть документи з собою.
Покладіть заяви до скриньки для кореспонденції (в робочі години робочого дня).
Чекайте повідомлення від центру зайнятості щодо прийнятого рішення. Протягом 10 днів після завершення карантину в центр зайнятості необхідно буде подати оригінали документів.
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