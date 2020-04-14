Скористатися можна вже зараз

У зв'язку з карантином в Україні зросло число безробітних

Тому в Державному центрі зайнятості зробили деякі зміни.

Так, тепер діє спрощена система подачі документів необхідно заповнити тільки дві заяви - про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю.

Передати заяви можна двома способами, як і раніше, або по електронній пошті, або залишити у спеціальній скриньці для кореспонденції безпосередньо в самому центрі.

Заяви електронною поштою (Електронні скриньки центрів зайнятості можна дізнатися тут)

Заяву потрібно написати власноруч за зразком, а потім сфотографувати або відсканувати їх, і відправити на email центру зайнятості, де ви плануєте перебувати на обліку. Важливо! В темі листа вкажіть ваше прізвище, ім'я, по батькові.

Якщо ж технічна можливість, заяву можна роздрукувати та заповнити.

Заяви через скриньки для кореспонденції в центрі зайнятості

Заяву можна завантажити на сайті центру зайнятості, роздрукувати та заповнити їх вдома. Далі їх потрібно скласти в конверт або соедить іншим доступним способом.

Заповнити заяви можна безпосередньо біля урни в центрі зайнятості. При цьому там знадобляться ваші паспортні дані, номер ідентифікаційного коду, дані про освіту та попередньої трудової діяльності, тому візьміть документи з собою.

Покладіть заяви до скриньки для кореспонденції (в робочі години робочого дня).

Чекайте повідомлення від центру зайнятості щодо прийнятого рішення. Протягом 10 днів після завершення карантину в центр зайнятості необхідно буде подати оригінали документів.

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