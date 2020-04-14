Українці отримають додаткові виплати з бюджету

Це передбачено прийнятими Радою змінами до держбюджету, однак пощастить не всім.

Після набрання чинності змін до держбюджету в 2020 році має пройти 5 днів, перш ніж почнуться виплати. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України на своїй сторінці в Facebook.

Допомогу в розмірі 1 тисячі гривень мають отримати більше ніж 10,6 мільйонів чоловік. Для цього з держбюджету спрямують понад 10 мільярдів гривень.

Насамперед це стосується пенсіонерів, у яких щомісячні виплати менше 5 тисяч гривень.

Крім тих, чиї пенсії не дотягують до 5 тисяч гривень, додаткову тисячу у квітні отримають понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги: люди з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій.

Крім того, додаткову фінансову допомогу в розмірі до 500 гривень отримають українці старше 80 років, у кого пенсія не більше 9 205 гривень.

Також зміни передбачені для працюючих пенсіонерів. З 1 квітня Пенсійний фонд перерахував виплати тим людям, які після виходу на пенсію продовжували працювати. Збільшені пенсії в цьому місяці отримають понад 357 тисяч осіб, сума в середньому підвищиться на 170 гривень.

Нагадаємо, виплати готуються урізати, українцям пояснили, кого залишать без грошей: «спочатку на 400 гривень, потім на 900».

Як повідомляла Politeka, Рада різко змінила бюджет для пенсіонерів: що тепер буде з доплатами і як отримати гроші.

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