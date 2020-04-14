Українці зможуть розраховуватися безконтактно, не вводячи pin-код банківської картки

Таким чином, українці можуть не проводити аутентифікацію, а ліміт для власників картки з чіпом збільшився до 1500 гривень, повідомили в прес-службі компанії Visa.

Даний крок дозволить покупцеві оплачувати покупки в один дотик, використовуючи безконтактну платіжну карту.

За даними компанії, 52% транзакцій в Україні відбуваються за допомогою безконтактних платіжних інструментів.

При цьому, якщо безконтактний платіж здійснюється за допомогою смартфона і смарт-годин, введення пін-коду не потрібно незалежно від суми покупки.

Раніше повідомлялося, що українські банки продовжать дії карток українців з-за карантину. Таку заяву зробив Національний банк України.

Так, якщо термін карти українця спливає під час карантину, банк продовжить його на три місяці автоматично. Це робиться для того, щоб не треба було зайвий раз виходити з дому, тим самим порушуючи правила самоізоляції.

Раніше повідомлялося, що клієнти Приватбанку знову поскаржилися на рівень сервісу.

Незадоволений клієнт поскаржився, що ПриватБанк ввів незрозумілі обмеження на послугу "Оплата частинами", із-за чого він не може тепер скористатися цим сервісом.

Нагадаємо, продовження карантину в Україні: скільки потрібно грошей, щоб прожити ще місяць.

Як повідомляла Politeka, українцям видадуть гроші на карантині, пощастить не всім: "отримають лише ті, хто..."

Також Politeka писала про урізання зарплат і безробіття: у Кабміні видали нові цифри, що чекає українців.