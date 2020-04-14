Украинцы смогут больше рассчитываться бесконтактно, не вводя пин-код банковской карточки

Таким образом, украинцы могут не проводить аутентификацию, а лимит для владельцев карточки с чипом увеличился до 1500 гривен, сообщили в пресс-службе компании Visa.

Данный шаг позволит покупателю оплачивать покупки в одно касание, используя бесконтактную платежную карту.

По данным компании, 52% транзакций в Украине происходят с помощью бесконтактных платежных инструментов.

При этом, если бесконтактный платеж осуществляется с помощью смартфона и смарт-часов, ввод пин-кода не требуется независимо от суммы покупки.

Ранее сообщалось, что украинские банки продлят действия карт украинцев из-за карантина. Такое заявление сделал Национальный банк Украины.

Так, если срок карты украинца истекает во время карантина, банк продлит его на три месяца автоматически. Это делается для того, чтобы не нужно было лишний раз выходить из дома, тем самым нарушая правила самоизоляции.

Ранее сообщалось, что клиенты ПриватБанка вновь пожаловались на уровень сервиса.

Недовольный клиент пожаловался, что ПриватБанк ввел непонятные ограничения на услугу "Оплата частями", из-за чего он не может теперь воспользоваться этим сервисом.

Напомним, продление карантина в Украине: сколько нужно денег, чтобы прожить еще месяц.

Как сообщала Politeka, украинцам выдадут деньги на карантине, повезет не всем: "получат лишь те, кто..."

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