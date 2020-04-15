Курс валют в Україні 15 квітня спровокує паніку на ринку, гривня різко здасть позиції по всіх фронтах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Регулятор встановив, що сьогодні сто доларів обійдуться вам в 2708,99 гривень. Днем раніше валюта коштувала 2704,04 грн (+4,95).

А от з курсом євро буде відбуватися дивне: на відміну від долара, вона підскочить досить відчутно: 2970,81 грн. Днем раніше валюта торгувалася по 2953,76 грн (+17,05).

У той же час Національний банк уточнив, що до середини минулого дня валюта подорожчала лише до 2705,04 грн за стодоларову купюру.

До цього ми писали, що курс долара в Україні опуститься вже на поточному тижні. Згідно з прогнозами, до 20 квітня «зелений» впаде на 10-15 копійок і досягне позначки в 27 гривень.

При цьому економіст Андрій Шевчишин впевнений, що курс долара буде знижуватися, але падіння швидко припиниться. Як тільки з'явиться можливість, гравці використовують низьку вартість і знову запасуться валютою.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.