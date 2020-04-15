Курс валют в Украине 15 апреля спровоцирует панику на рынке, гривна резко сдаст позиции по всем фронтам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Регулятор установил, что сегодня сто долларов обойдутся вам в 2708,99 гривен. Днем ранее валюта стоила 2704,04 грн (+4,95).

А вот с курсом евро будет происходить странное: в отличие от доллара, она подскочит весьма ощутимо: 2970,81 грн. Днем ранее валюта торговалась по 2953,76 грн (+17,05).

В то же время Национальный банк уточнил, что к средине прошлого дня валюта подорожала лишь до 2705,04 грн за стодолларовую купюру.

До этого мы писали, что курс доллара в Украине опустится уже на текущей неделе. Согласно прогнозам, до 20 апреля «зеленый» упадет на 10-15 копеек и достигнет отметки в 27 гривен.

При этом экономист Андрей Шевчишин уверен, что курс доллара будет снижаться, но падение быстро прекратится. Как только появится возможность, игроки используют низкую стоимость и снова запасутся валютой.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.