Курс валют в Україні 16 квітня спровокує паніку на ринку, гривня прогнеться під тиском долара

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Сьогодні сто доларів обійдуться вам в 2722,19 гривень. Днем раніше їх вартість дорівнювала 2708,99 гривень (+13,2).

Зовсім інша ситуація, згідно з прогнозом Національного банку, що буде з курсом євро: купюра в сто євро обійдеться вам в 2963,51 грн, хоча добою раніше довелося віддати 2970,81 грн (-7,3).

Крім того, згідно з даними НБУ, до середини минулого дня курс долара вже досяг 27,2265 грн за один «вічнозелений».

Як повідомлялося раніше, українська економіка може катастрофічно звалитися із-за епідемії китайського вірусу. Про це говориться в доповіді МВФ.

зокрема, експерти прогнозують падіння нашої економіки до показника мінус 7,7% за підсумками 2020 року. Варто відзначити, що в 2019 році цей показник становив 3,2%.

У доповіді говориться, що Україна "постає перед кризою у сфері охорони здоров'я (з-за пандемії), серйозним шоком для попиту на зовнішніх ринках, різким погіршенням глобальних фінансових умов і зниженням цін на сировину.

Також фахівці МВФ прогнозують зниження індексу споживчих цін до позначки 4,5. Баланс поточних рахунків залишиться негативним на рівні мінус 2,0 в 2020 році і мінус 2,4 в 2021-м.

Що стосується рівня безробіття в Україні, то він збільшиться до 10,1% у 2020 році і опуститься до 9,3% у наступному році.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

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