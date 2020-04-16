Курс валют в Украине 16 апреля спровоцирует панику на рынке, гривна прогнется под давлением доллара

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Сегодня сто долларов обойдутся вам в 2722,19 гривен. Днем ранее их стоимость была равна 2708,99 гривнам (+13,2).

Совершенно другая ситуация, согласно прогнозу Национального банка, будет и с курсом евро: купюра в сто евро обойдется вам в 2963,51 грн, хотя сутками раньше пришлось отдать 2970,81 грн (-7,3).

Кроме того, согласно данным НБУ, к средине прошлого дня курс доллара уже достиг 27,2265 грн за один «вечнозеленый».

Как сообщалось ранее, украинская экономика может катастрофически рухнуть из-за эпидемии китайского вируса. Об этом говорится в докладе МВФ.

В частности, эксперты прогнозируют падение нашей экономики до показателя минус 7,7% по итогам 2020 года. Стоит отметить, что в 2019 году этот показатель составлял 3,2%.

В докладе говорится, что Украина "предстает перед кризисом в сфере здравоохранения (из-за пандемии), серьезным шоком для спроса на внешних рынках, резким ухудшением глобальных финансовых условий и падением цен на сырье".

Также специалисты МВФ прогнозируют падение индекса потребительских цен до отметки в 4,5. Баланс текущих счетов останется негативным на уровне минус 2,0 в 2020 году и минус 2,4 в 2021-м.

Что касается уровня безработицы в Украине, то он увеличится до 10,1% в 2020 году и опустится до 9,3% в следующем году.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.