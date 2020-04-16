Поспішайте, в ці дні банки будуть закриті!

Українців попередили про тривалі вихідні банків, які їм були надані у зв'язку з Великоднем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу НБУ.

Так, неробочими були оголошені 18, 19 і 20 березня.

«Наближаються святкові вихідні і попереду три неробочих дні. Банки, як і вся країна, не будуть працювати 18, 19 і 20 квітня. Адже в цьому році банківська система буде працювати у відповідності з загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні», - йдеться в повідомленні.

Крім того, регулятор також опублікував календар з вихідними, які будуть у банків до кінця року.

Пізніше в державному «Приватбанку» розповіли, що відділення в ці дні не працюватимуть взагалі. В інші дні – з 10:00 до 16:00. Аналогічний графік буде і у державного «Ощадбанку».

Раніше ми повідомляли про те, що шахраї взялися за месенджери, в яких вони розсилають фейкові повідомлення від особи співробітників Приватбанку.

Українці стали отримувати повідомлення про те, що їм нібито призначена фінансова допомога "в рамках державної програми з указом президента". При спілкуванні з клієнтами Приватбанку вони намагалися отримати конфіденційні дані банківської картки, з допомогою яких могли отримати доступ до рахунку клієнта Приватбанку.

В Приватбанку закликали українців ігнорувати подібні розсилки і ні при яких умовах не повідомляти "співробітникам банку" особисті дані, з допомогою яких зловмисники можуть отримати доступ до рахунків.

Нагадаємо, списання коштів і масова блокування карт: ПриватБанк звернувся до українців з новим заявою.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк налічує "ліві" відсотки, указ президента не перешкода.

Також Politeka писала, що ПриватБанк терміново звернувся до українців: "Даємо кожному по 800 гривень".