Спешите, в эти дни банки будут закрыты!

Украинцев предупредили о продолжительных выходных банков, которые им были предоставлены в связи с Пасхой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Так, нерабочими были объявлены 18, 19 и 20 марта.

«Приближаются праздничные выходные и впереди три нерабочих дня. Банки, как и вся страна, не будут работать 18, 19 и 20 апреля. Ведь в этом году банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине», - говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор также опубликовал календарь с выходными, которые будут у банков до конца года.

Позже в государственном «ПриватБанке» рассказали, что отделения в эти дни не будут работать вообще. В остальные дни – с 10:00 до 16:00. Аналогичный график будет и у государственного «Ощадбанка».

Ранее мы сообщали о том, что мошенники взялись за мессенджеры, в которых они рассылают фейковые сообщения от лица сотрудников ПриватБанка.

Украинцы стали получать сообщения о том, что им якобы предназначена финансовая помощь "в рамках государственной программы по указу президента". При общении с клиентами ПриватБанка они пытались получить конфиденциальные данные банковской карты, с помощью которых могли получить доступ к счету клиента ПриватБанка.

В ПриватБанке призвали украинцев игнорировать подобные рассылки и ни при каких условиях не сообщать "сотрудникам банка" личные данные, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к счетам.

Напомним, списание средств и массовая блокировка карт: ПриватБанк обратился к украинцам с новым заявлением.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк насчитывает "левые" проценты, указ президента не помеха.

Также Politeka писала, что ПриватБанк срочно обратился к украинцам: "Даем каждому по 800 гривен".