Найбільша загроза для економічного відновлення в Україні, на думку експертів, це тривале продовження і посилення внутрішніх карантинних заходів

Так, в 2020 році середній курс долара складе 28,85 гривень за долар. Однак, вже в грудні валюту можна буде купити за 29,95 грн. за долар. В 2021 році, очікується курс від 28 грн до 31,3 грн. за долар. Ціни при цьому за поточний рік зростуть на 5,8%.

Такі дані наводяться в базовому консенсус-прогнозі Мінекономіки "Україна в 2020-2021 року: наслідки пандемії".

"За прогнозами експертів, Україна буде демонструвати більш глибоке падіння, ніж світова економіка, яке складе 4,2% в 2020 році. Характер відновлення буде таким же - L-форма: вже прийняті в Україні карантинні заходи будуть додатково посилені і триватимуть до кінця другого кварталу, що матиме більш негативний вплив на економіку країни, в результаті чого відновлення буде дуже повільним", - йдеться в прогнозі.

Базовий прогноз по курсу долара:

2020-й – 28,85 грн/$ (29,5 грн/$ у грудні);

2021-й – 30 грн/$ (30,75 грн/$ у грудні).

Негативний прогноз:

2020-й – 30 грн/$ (30,5 грн/$ у грудні);

2021-й – 30,7 грн/$ (31,3 грн/$ у грудні).

Позитивний прогноз:

2020-й – 27,5 грн/$ (28 грн/$ у грудні);

2021-й – 28 грн/$ (28,5 грн/$ у грудні).

В цей час в Україні готуються продовжити карантин. Про це з посиланням на джерела в ОП повідомив Телеграм-канал «Жінка з косою». Згідно з цією інформацією, зараз в Офісі розробляють кілька варіантів виходу з карантину, які передбачають пом'якшення карантинних обмежень по ходу подій. При цьому в ОП вже прийняли рішення продовжити загальнонаціональний карантин до 11 травня. Про це повідомлять ближче до 24 квітня, коли буде добігати кінця термін нинішнього карантину. Але, як зазначають джерела, рішення вже прийнято.

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