Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про дефолт і відмову від коштів МВФ
В ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера, голова держави відповів на питання, чи зможе Україна вижити без траншу від Міжнародного валютного фонду.
За словами Зеленського, гроші від МВФ - "як кров для організму".
"Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо? З МВФ ситуація така ж. А навіщо нам так ризикувати, довести ситуацію до дефолту, навіщо нам всі ці випробування? Їх і так багато. Зараз це як кров для організму", - сказав президент.
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При цьому Зеленський підкреслив, що в даний час завдання влади - не комфорт українців, а просте виживання. І щодо останнього у країни є всі шанси.
"Наше завдання - не комфорт зараз, скажу відверто, не комфорт - вижити. Хліб з маслом, молоко, крупи є, виживемо. Пройдемо коронавірус, місяць-півтора відбудеться, вирулимо, якщо чесно. Я в цьому впевнений", - зауважив Зеленський.
Раніше ми повідомляли, МВФ дав прогноз економічного майбутнього України - криза не обійде стороною.
Згідно з доповіддю МВФ, відбудеться падіння нашої економіки до показника мінус 7,7% за підсумками 2020 року. Варто відзначити, що в 2019 році цей показник становив 3,2%.
Також фахівці МВФ прогнозують зниження індексу споживчих цін до позначки 4,5. Баланс поточних рахунків залишиться негативним на рівні мінус 2,0 в 2020 році і мінус 2,4 в 2021-м.
Що стосується рівня безробіття в Україні, то він збільшиться до 10,1% у 2020 році і опуститься до 9,3% у наступному році.
Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".
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