Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о дефолте и отказе от средств МВФ

В эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, глава государства ответил на вопрос, сможет ли Украина выжить без транша от Международного валютного фонда.

По словам Зеленского, деньги от МВФ - "как кровь для организма".

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта, зачем нам все эти испытания? Их и так много. Сейчас это как кровь для организма", - сказал президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что в настоящее время задача властей - не комфорт украинцев, а простое выживание. И насчет последнего у страны есть все шансы.



"Наша задача - не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт - выжить. Хлеб с маслом, молоко, крупы есть, выживем. Пройдем коронавирус, месяц-полтора пройдет, вырулим, если честно. Я в этом уверен", - отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, МВФ дал прогноз экономического будущего Украины - кризис не обойдет стороной.

Согласно докладу МВФ, произойдет падение нашей экономики до показателя минус 7,7% по итогам 2020 года. Стоит отметить, что в 2019 году этот показатель составлял 3,2%.

Также специалисты МВФ прогнозируют падение индекса потребительских цен до отметки в 4,5. Баланс текущих счетов останется негативным на уровне минус 2,0 в 2020 году и минус 2,4 в 2021-м.

Что касается уровня безработицы в Украине, то он увеличится до 10,1% в 2020 году и опустится до 9,3% в следующем году.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.