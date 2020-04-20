Курс валют в Україні 20 квітня національний регулятор вирішив заморозити перед новим неймовірним падінням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Сто доларів після вихідних обійдуться вам в 2707,74 гривень (-12.48). Сьогодні вони будуть торгуватися за 2720,22 грн.

У той же час курс євро також зміниться після вихідних: 2942,77 за сто євро (-20,64). А от сьогодні вони будуть коштувати 2963,41 гривню.

Також ми повідомляли, що українська економіка може катастрофічно звалитися із-за епідемії китайського вірусу. Про це говориться в доповіді МВФ.

зокрема, експерти прогнозують падіння нашої економіки до показника мінус 7,7% за підсумками 2020 року. Варто відзначити, що в 2019 році цей показник становив 3,2%.

У доповіді говориться, що Україна "постає перед кризою у сфері охорони здоров'я (з-за пандемії), серйозним шоком для попиту на зовнішніх ринках, різким погіршенням глобальних фінансових умов і зниженням цін на сировину.

Також фахівці МВФ прогнозують зниження індексу споживчих цін до позначки 4,5. Баланс поточних рахунків залишиться негативним на рівні мінус 2,0 в 2020 році і мінус 2,4 в 2021-м.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.