Курс доллара может снизиться в ближайшую неделю
Такой прогноз сделал аналитик Вадим Иосуб в интервью РБК-Украина.
По словам специалиста, американская валюта может достигнуть курса 27-ми гривен.
"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн", - отметил эксперт.
Кроме того, он отметил, что на прошлой неделе отмечались позитивная динамика - курс доллара к гривне снизился на 0,1-0,3%.
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Отметим, по подсчетам аналитиков, в среднем курс американской валюты в Украине в этом году составит 28,85 грн/доллар, однако под конец года он вырастет до 29,5 грн/доллар.
Курс доллара затем продолжит расти и в 2021 году, поднявшись до 30 грн/доллар в начале года и 30,75 грн/доллар – под конец года. Эксперт отмечают, что рост курса валюты будет вызван «девальвационными процессами».
Также мы сообщали, что украинская экономика может катастрофически рухнуть из-за эпидемии китайского вируса. Об этом говорится в докладе МВФ.
В частности, эксперты прогнозируют падение нашей экономики до показателя минус 7,7% по итогам 2020 года. Стоит отметить, что в 2019 году этот показатель составлял 3,2%.
В докладе говорится, что Украина "предстает перед кризисом в сфере здравоохранения (из-за пандемии), серьезным шоком для спроса на внешних рынках, резким ухудшением глобальных финансовых условий и падением цен на сырье".
Также специалисты МВФ прогнозируют падение индекса потребительских цен до отметки в 4,5. Баланс текущих счетов останется негативным на уровне минус 2,0 в 2020 году и минус 2,4 в 2021-м.
Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".
Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.