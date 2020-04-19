Курс доллара может снизиться в ближайшую неделю



Такой прогноз сделал аналитик Вадим Иосуб в интервью РБК-Украина.

По словам специалиста, американская валюта может достигнуть курса 27-ми гривен.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн", - отметил эксперт.

Кроме того, он отметил, что на прошлой неделе отмечались позитивная динамика - курс доллара к гривне снизился на 0,1-0,3%.



Отметим, по подсчетам аналитиков, в среднем курс американской валюты в Украине в этом году составит 28,85 грн/доллар, однако под конец года он вырастет до 29,5 грн/доллар.

Курс доллара затем продолжит расти и в 2021 году, поднявшись до 30 грн/доллар в начале года и 30,75 грн/доллар – под конец года. Эксперт отмечают, что рост курса валюты будет вызван «девальвационными процессами».



Также мы сообщали, что украинская экономика может катастрофически рухнуть из-за эпидемии китайского вируса. Об этом говорится в докладе МВФ.

В частности, эксперты прогнозируют падение нашей экономики до показателя минус 7,7% по итогам 2020 года. Стоит отметить, что в 2019 году этот показатель составлял 3,2%.

В докладе говорится, что Украина "предстает перед кризисом в сфере здравоохранения (из-за пандемии), серьезным шоком для спроса на внешних рынках, резким ухудшением глобальных финансовых условий и падением цен на сырье".

Также специалисты МВФ прогнозируют падение индекса потребительских цен до отметки в 4,5. Баланс текущих счетов останется негативным на уровне минус 2,0 в 2020 году и минус 2,4 в 2021-м.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.