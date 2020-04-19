Курс валют в Україні може різко обвалиться через карантин, повернувши гривні позиції, які вона займала ще спочатку року

Про це повідомляють економічні експерти, передає «Сегодня».

Так, Андрій Забловський стверджує, що падіння буде не суттєвим у II кварталі: від 26,9 до 27,5 грн за банкноту.

«Цьому сприятиме і поступова активізація ділової активності в країні на тлі очікуваного поетапного пом'якшення карантинних обмежень для економіки, починаючи з травня», - зазначив він.

Інше думку висловили олег Пендзин і Віктор Скаршевський: на їхню думку, падіння буде в межах 28-28,5 грн за «вічнозелений».

А ось Андрій Шевчишин прогнозує падіння гривні аж до 29 за долар.

«Очікую 28-29 грн за долар. Курс гривні виявиться під тиском через зниження надходження валюти в країну, як з боку експортерів, так і працівників. Криза продовжить тиснути на ціни та обсяги експорту. Зовнішній борг і дефіцит бюджету будуть скорочувати валютні резерви», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, курс долара може знизитися в найближчий тиждень. Такий прогноз зробив аналітик Вадим Иосуб.

За словами фахівця, американська валюта може досягти курсу 27-ми гривень.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн", - зазначив експерт.

Крім того, він зазначив, що минулого тижня відзначалися позитивна динаміка - курс долара до гривні знизився на 0,1-0,3%.

Відзначимо, за підрахунками аналітиків, у середньому курс американської валюти в Україні в цьому році складе 28,85 грн/долар, однак під кінець року він зросте до 29,5 грн/долар.

Курс долара потім продовжить рости і в 2021 році, піднявшись до 30 грн/долар на початку року і 30,75 грн/долар – під кінець року. Експерт відзначають, що зростання курсу валюти буде викликаний «девальваційними процесами».

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