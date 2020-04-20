Хто і коли зможе отримати гроші

Українцям виплатять матеріальну допомогу після завершення каркантина

Коли обмеження пов'язані з епідемією будуть зняті, протягом 30 днів українці повинні отримати допомогу по безробіттю. Про це повідомила прес-служба Фонду соціального страхування.

Наголошується, що мінімальна сума допомоги становитиме 650 гривень, а зросте до 1000. Максимальні кошти, на які можуть розраховувати безробітні, - це 1,8 тис. гривень.

У Фонді соціального страхування також розповіли, що мінімальна виплата "світить" тим, хто за останній рік мають менше півроку страхового стажу.

Раніше ми повідомляли, що у зв'язку з карантином в Україні зросло число безробітних.

Тому в Державному центрі зайнятості зробили деякі зміни.

Так, тепер діє спрощена система подачі документів необхідно заповнити тільки дві заяви - про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю.

Раніше повідомлялося, що безробітним будуть нараховувати субсидію під час карантину. На неї можуть претендувати українці, які були звільнені з роботи в період карантину, в згідно із пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України та зареєструвалися у Центрі зайнятості у статусі безробітних.

Нагадаємо, Рада різко змінила бюджет для пенсіонерів.

Також Politeka писала, що пільги та субсидії урізують, закон вже прийнятий.

А ще Politeka повідомляла, що чекає українців у розпал карантину, повний список.