Українців попередили про величезну инфляции

Прогнози експертів показали величезний розрив, вони відрізняються більш ніж удвічі: від 3,5% до 8% за квартал. Але навіть найоптимістичніший зростання цін на 3,5% за три місяці, означає прискорення інфляції в п'ять разів. Про це пише «Сьогодні».

Аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що ціни на поялияет девальвація гривні і сезонний перегляд цін на агропродукцію. Справа в тому, що аграрії спробують компенсувати втрати з-за карантину і піднімуть ціни.

Більш песимістичний прогноз у економіста Олега Пендзина. Він очікує, що інфляція буде високою, і складе 5% за квартал (квітень - червень).

Найбільш песимістичний прогноз представив голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський. Він упевнений, що споживча інфляція в Україні в II кварталі складе 7-8%.

Згідно з його прогнозом, інфляція значно прискориться на тлі девальвації гривні у другій половині березня і внаслідок зростання цін на імпортовані товари і послуги.

«Ціни вже пішли в ріст за ажіотажного попиту, введення експортних обмежень, порушень логістичних ланцюжків постачання з-за пандемії коронавіруса», - заявив експерт.

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