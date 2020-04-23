Курс валют в Україні 23 квітня здивує всіх на ринку, дороги долара і євро несподівано розійдуться

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Регулятор встановив сто доларів на рівні 2705,36 грн, хоча днем раніше вони торгувалися за 2708,15 (-2,79).

Курс євро сьогодні здивує, оскільки на відміну від долара, він поповзе вгору: 2941,81 грн за сто купюр. Днем раніше вони торгувалися за 2935,77 грн (+6,04).

У середу, 22 квітня, сто доларів торгувалися за 2708,41 гривень.

Як повідомлялося раніше, на даний момент гривня на міжбанку стабілізується, але так буде не завжди. Зараз українська валюта знаходиться в районі позначки у 27 грн/дол. На минулому тижні курс був у вузькому діапазоні 27,0-27,2 грн/дол.

За інформацією аналітика «Альпарі» Максима Пархоменка, таке положення справ не йтиме завжди і гривня впаде це відбудеться після отримання траншу МВФ.

На даний момент на ринку відзначається зниження дефіциту валюти, що сприяє стабілізації гривні.

Як зазначив експерт, активізація продавців призвела до того, що з ринку пішла паніка, а в учасників немає бажання купувати валюту, побоюючись кризи.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

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