З початку поточного року розмір середньої пенсії зріс майже на 100 гривень

Як передає Politeka.net з посиланням на "Мінфін", в Пенсійному фонді відзвітували, що розмір середньої пенсії в Україні станом на 1 квітня склав 3170,14 гривні. Таким чином, збільшення з 1 січня склало - 87,16 гривні.

За даними Фонду, з 11,26 мільйони одержувачів пенсій в Україні, більшість отримує від 1,5 до 3 тисяч гривень — 7,5 мільйона людей.

Пенсії понад 5 тисяч гривень отримують майже 1,3 мільйона українців.

Розмір пенсійної виплати до 1,4 тисячі гривень мають 76 тисяч українців.

Раніше ми повідомляли, з 1 травня в Україні проведуть індексацію пенсій на 11%. Відповідну постанову №251 Кабмін прийняв 1 квітня.

Проведуть перерахунок пенсій із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11.

У разі, якщо розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії виявиться менше 100 гривень, буде встановлена доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Раніше ми повідомляли, особливо гостро останнім часом стоїть питання з безробіттям і фінансовою допомогою. Так, уряд виділив 6 млрд грн на фінансову допомогу Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У прес-службі відомства додали, що Кабмін постановою визначив порядок використання зазначених коштів. Виділені кошти з державного бюджету будуть спрямовані на виплату: допомоги по безробіттю - 1,277 млрд грн; підвищеного мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн до 1000 грн; допомоги звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня; виплату всім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7 як було раніше; допомоги по частковому безробіттю - 4,723 млрд грн.

Нагадаємо, пенсії в Україні масово урізують: хто постраждає і що робити, щоб не втратити гроші.

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